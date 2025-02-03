Вестник Кавказа

Аэропорт Абхазии примет рейс из Внуково сегодня

Иллюминатор в самолете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня будет произведен тестовый рейс в Сухумский аэропорт из Москвы. Авиагавань в Абхазии восстановлена после 30-летнего простоя.

Аэропорт в Абхазии, расположенный неподалеку от Сухума, готовится сегодня принять тестовый рейс из России.

Самолет вылетит в Сухум из аэропорта Внуково в Москве. Ожидается, что самолет прибудет в Сухум, а затем вылетит в обратном направлении сегодня же.

Регулярные прямые рейсы свяжут Россию и Абхазию в мае, сообщили накануне в Минтрансе РФ.

Сухумский аэропорт - единственный на территории Абхазии пассажирский аэропорт, он был закрыт многие годы. Восстановление воздушной гавани взяла на себя российская сторона.

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