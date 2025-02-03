Вестник Кавказа

Самолеты между Россией и Абхазией полетят с мая 2025 года

Самолеты между Россией и Абхазией полетят с мая 2025 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Когда откроют аэропорт в Абхазии? Тестовый рейс состоится 7 февраля, а регулярные рейсы между Россией и Абхазией начнут выполняться в мае этого года.

Уже этой весной российские туристы смогут добираться до Абхазии на самолетах – в мае будет запущено авиасообщение между Россией и Абхазией, информирует Минтранс РФ.

Тестовый рейс сухумский аэропорт примет в пятницу 7 февраля, к началу туристического сезона планируется наладить регулярное авиасообщение. Министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил, что перевозкой будет заниматься на первом этапе одна авиакомпания – "ЮВТ Аэро", также интерес к новому направлению проявляют еще два перевозчика.

"Это дополнительная возможность, конечно, для россиян посетить дружелюбную Республику Абхазия. И конечно, это очень будет важно для развития Абхазии, для экономического потенциала. Здесь взаимный интерес"

– министр

Открытие аэропорта в Абхазии поможет развитию туризма в республике, улучшит экономическую ситуацию и даст импульс взаимоотношениям Москвы и Сухума.

Сухумский аэропорт не работает с 1993 года, восстановление авиагавани производится при участии российской стороны.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1260 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия решит проблемы Абхазии с электричеством

Россия решит проблемы Абхазии с электричеством

Интерес россиян к Абхазии снова вырос - РСТ

Интерес россиян к Абхазии снова вырос - РСТ

Москва заинтересована в дальнейшем укреплении российско-абхазских отношений – Сергей Лавров

Москва заинтересована в дальнейшем укреплении российско-абхазских отношений – Сергей Лавров

Названа дата первого полета в Сухумский аэропорт

Названа дата первого полета в Сухумский аэропорт

Абхазия получила финансовую помощь от России

Абхазия получила финансовую помощь от России

В Абхазии рассказали о поисках пропавшего россиянина

В Абхазии рассказали о поисках пропавшего россиянина

Абхазия вошла в топ-5 туристических направлений у россиян

Абхазия вошла в топ-5 туристических направлений у россиян

Опасных волков и шакалов в Абхазии становится больше

Опасных волков и шакалов в Абхазии становится больше

Россия продолжит поддерживать бюджетников Абхазии

Россия продолжит поддерживать бюджетников Абхазии

Ситуация с светом в Абхазии беспокоит Россию

Ситуация с светом в Абхазии беспокоит Россию

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы