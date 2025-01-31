Названа дата первого полета в Сухумский аэропорт

Открытие аэропорта в Сухуме, столице Абхазии, все ближе: в самое ближайшее время состоится тестовый рейс. Определились и планы по срокам запуска регулярного авиасообщения в Сухумский аэропорт.

Первый полет в Сухум пройдет завтра – это будет тестовый рейс, ключевое для воздушной гавани событие анонсировал российский министр транспорта Роман Старовойт.

Глава Минтранса РФ уточнил, что, согласно планам, регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией будет налажено к старту летнего сезона. Таким образом, на отдых в Абхазию в 2025 году россияне смогут добраться напрямую на самолете.

Несколько дней назад Сухумский аэропорт посетил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он заявил, что регулярное авиасообщение между РФ и Абхазией – это мечта жителей обеих стран. Политик подчеркнул также, что эта мечта в скором времени может быть воплощена в жизнь.