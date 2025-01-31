Абхазия вошла в топ-5 туристических направлений у россиян

Отдых в Абхазии оказался в числе самых популярных вариантов для зарубежных поездок в 2024 году, следует из данных АТОР. Безусловным же лидером стала Турция.

Поездки в Абхазию вошли в пятерку лидеров по популярности среди российских туристов в прошлом году, такие данные сообщает АТОР.

На абхазское направление пришлось 8,6% рынка выездного туризма.

Первое место с большим отрывом заняла Турция – почти 40%. В топ-3 также вошли ОАЭ (более 11%) и Китай (почти 11%), однако в обоих случаях учитывались также транзитные поездки. На четвертой строчке – Таиланд с показателем 10%.

Стоит отметить, что относительно 2023 года поездок в Абхазию в 2024 году стало больше – рост составил 7,1% (с 1,4 млн до 1,5 млн).