Как изменится пункт пропуска на границе с Абхазией к лету?

Пограничный пункт пропуска Адлер, через который можно попасть на отдых в Абхазию, подвергнется значительному обновлению. Реконструкция будет проходить в несколько этапов, первые изменения будут видны к летнему сезону 2025.

Пункт пропуска Адлер на границе с Абхазией начнется претерпевать позитивные изменения в рамках кардинальной реконструкции уже к лету, рассказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он напомнил, что пункт пропуска на российско-абхазской границе – самый загруженный такой объект в России, он не уступает даже пункту в аэропорту Шереметьево.

Кириенко пояснил, что этот ПП очень важен и для жителей Абхазии, и для туристов, особенно летом, и на проект его кардинальной реконструкции было выделено более 10 млрд рублей.

Первый замруководителя администрации президента РФ уточнил, что, учитывая масштабность проекта, он был разбит на несколько этапов. И уже к ближайшему сезону в пункте будут обеспечены новые комфортные условия: достаточное количество санузлов и скамеек, питьевая вода, удобная навигация и возможность более оперативно заполнить таможенные документы.

Напомним, ранее в администрации Сочи рассказали, что стартовали подготовительные работы к реконструкции пункта пропуска Адлер на российско-абхазской границе стартовали в Сочи, их проводит Росгранстрой.

Проект реконструкции пока находится в Госэкспертизе – его проверяют специалисты ведомства. Одновременно подрядчик создал строительный городок. Кроме того, демонтирован прежний переход для пешеходов.

По итогам реконструкции в пункте автомобили смогут двигаться по 28 полосам, в результате в сутки через ППП смогут проходить до более чем 80 тыс человек и 14 тыс различных транспортных средств. Относительно нынешних показателей рост составит 2,5 раза и почти 10 раз соответственно.