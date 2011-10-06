Вестник Кавказа

Армянскую авиакомпанию запретили в Молдавии

Армянскую авиакомпанию запретили в Молдавии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Компания FlyOne Armenia попала под запрет на территории Молдавии. Это стало следствием принятия регламента Еврокомиссии.

Армянский авиаперевозчик FlyOne Armenia оказался в списке компаний, которым запретили вести деятельность на территории Молдавии.

Как сообщает министерство инфраструктуры и регионального развития этой страны, данный приказ вступил в силу сегодня.

Запрету послужило принятие регламента Еврокомиссии, в рамках которого был создан список из свыше 130 авиаперевозчиков мира.

Отмечается, что деятельность авиакомпаний, которые оказались в списке, ограничивается из-за несоответствия требованиям безопасности.

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