Армянскую авиакомпанию запретили в Молдавии

Компания FlyOne Armenia попала под запрет на территории Молдавии. Это стало следствием принятия регламента Еврокомиссии.
Армянский авиаперевозчик FlyOne Armenia оказался в списке компаний, которым запретили вести деятельность на территории Молдавии.
Как сообщает министерство инфраструктуры и регионального развития этой страны, данный приказ вступил в силу сегодня.
Запрету послужило принятие регламента Еврокомиссии, в рамках которого был создан список из свыше 130 авиаперевозчиков мира.
Отмечается, что деятельность авиакомпаний, которые оказались в списке, ограничивается из-за несоответствия требованиям безопасности.