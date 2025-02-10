Вестник Кавказа

Армению не упомянули на дискуссии о расширении ЕС в Мюнхене

Армению не упомянули на дискуссии о расширении ЕС в Мюнхене
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
На Мюнхенской конференции прошла панельная дискуссия, посвященная расширению ЕС. На ней совершенно не была упомянута Армения, заметил один из оппозиционных депутатов парламента страны.

Армения не была упомянута во время панельной дискуссии о расширении ЕС на Мюнхенской конференции, что проходила 14-16 февраля, рассказал депутат армянского парламента от националистического блока "Честь имею" Тигран Абрамян в своих социальных сетях.

"Не удивительно, что в контексте обсуждения будущего ЕС, перспектив расширения или даже идей не упоминается страна, парламент которой принял законопроект о старте процесса вступления в Евросоюз?"

- Тигран Абрамян

Ранее парламентская фракция "Честь имею" выступила против законопроекта о вступлении Армении в Европейский Союз из-за негативных экономических последствий, которые могут последовать после этого, а именно выход из ЕАЭС.

Напомним, что Россия не раз напоминала Армении, что членство в ЕС и ЕАЭС одновременно невозможно не из-за политических пристрастий, а нормативно-правовых различий двух организаций.

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