ЕС занялся либерализацией виз для Армении

Работа экспертной миссии Евросоюза в Армении, направленная на подготовку дальнейших действий по либерализации визового режима, продолжается: специалисты посетили Комитет госдоходов (таможенное ведомство) Армении.

Встреча экспертов ЕС с руководством армянского таможенного ведомства – Комитета госдоходов – состоялась в Ереване, рассказали в пресс-службе КГД.

Как уточняется в сообщении, специалисты из ЕС прибыли в Армению для разработки так называемой Программы действий по либерализации визового режима (VLAP). Миссия должна оценить уровень защищенности документов, качество управления границами и процессом миграции, а также работу по содействию подготовке Программы.

На переговорах, которые состоялись сегодня, представителям евромиссии рассказали о ключевых стратегических направлениях работы ведомства в рамках таможенного администрирования. Они узнали также о проведении в последние годы реформ. Экспертам предоставили также информацию о проблемах, существующих в этой сфере, и о перспективах ееразвития.

Стоит отметить, что евроделегация уже побывала в пропускных пунктах Баграташен и Айрум, впереди – поездка в международный аэропорт Звартноц.

Грузинский сценарий евроинтеграции

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, либерализация (вплоть до отмены) визового режима с Евросоюзом – это максимум, на который может рассчитывать Армения, не рискуя членством в Евразийском экономическом союзе. "Скорее всего, власти Армении пытаются сейчас повторить грузинский путь евроинтеграции с поправкой на сохранение всех выгод от участия в ЕАЭС. Грузия за два десятилетия выполнения заданий Еврокомиссии смогла добиться только одного реального результата – безвизового въезда в ЕС для грузинских граждан. Есть основания предполагать, что правительство Пашиняна, видя себя более лояльным и менее неудобным партнером Брюсселя, чем "Грузинская мечта", хочет обеспечить республике тот же грузинский минимум интеграции в ЕС", - прежде всего сказал он.

"Достоверно неизвестно, насколько адекватно правительство Пашиняна оценивает как потенциал, так и риски евроинтеграции. Если допустить, что его оценки более или менее объективны, тогда ситуация выглядит следующим образом. Ереван ставит перед собой задачу политического сращивания с Западом при сохранении экономического сотрудничества с Россией по правилам ЕАЭС. У замены ЕАЭС на ЕС нет никаких перспектив: во-первых, Армении придется сначала выйти из Евразийского союза, выполняя задания Еврокомиссии, и долго ждать в статусе кандидата, когда ее наконец примут в ЕС (примеры Грузии и Турции у нее перед глазами); во-вторых, для армянских товаров в Евросоюзе нет дополнительных рынков, а армянское производство, ориентированное на внутреннее потребление, рухнет под давлением подешевевшего европейского импорта. Следовательно, интегрироваться нужно так, чтобы Армении не пришлось рисковать своими доходами", - обратил внимание Андрей Петров.

"Упрощение европейских виз с перспективой их отмены для граждан Армении – лучший вариант в таком раскладе. Членство в ЕАЭС это никак не затрагивает, зато Евросоюз станет ощутимо ближе к республике. Переориентацию части армянской трудовой миграции с постсоветского пространства на страны ЕС при всем желании нельзя будет предъявить Еревану в качестве недружественного шага, это ведь не государственная воля, а личный выбор каждого, где работать. Причем уедут ведь не все: работа в России для армянских граждан по-прежнему будет более удобной из-за свободы движения рабочей силы в ЕАЭС. Так что для правительства Пашиняна это ситуация win-win – добиться безвиза можно сравнительно быстро, записав это себе в достижения, а расставаться с российским рынком не придется", - подчеркнул старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Стоит ожидать, что официально Ереван на этом не удовлетворится, а затребует себе такую же программу, какую получил в свое время Тбилиси, и будет работать над усовершенствованием законодательства под европейские нормы. Однако работать над выполнением программы власти Армении будут так же долго и малоподвижно, как им это свойственно в целом во внешней политике, когда вопрос не касается быстрых выгод. Они будут ждать, когда (в некой неопределенной перспективе) отношения России и Евросоюза изменятся в лучшую сторону, а до тех пор станут изображать высокую активность и безусловную лояльность Брюсселю, не продвигаясь и на шаг в тех пунктах, где есть риск для доходов армянского бюджета. России в этой ситуации есть смысл ежедневно напоминать Армении о реальных экономических потерях из-за потенциального выхода из ЕАЭС – чтобы в Ереване об этом точно не забыли", - заключил Андрей Петров.