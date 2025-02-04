Вестник Кавказа

Специалисты ЕК по либерализации виз прибыли в Армению

Специалисты ЕК по либерализации виз прибыли в Армению
© Фото: Страница Василиса Марагоса в соцсети
Эксперты TAIEX – структуры Еврокомиссии, которая занимается вопросами либерализации визового режима с разными странами, в том числе с Арменией, – прибыли в Армению для работы на местах.

Группа экспертов TAIEX – Программы технической поддержки и обмена информацией Еврокомиссии – прибыла в Армению, рассказал глава делегации Евросоюза в Ереване Василис Марагос.

На своей странице в соцсети он опубликовал групповое фото специалистов. Дипломат отметил, что это первая миссия экспертов в Армению. Он уточнил, что работа будет вестись в рамках диалога по либерализации визового режима Армения-ЕС.

"В Армении на этой неделе стартует работа на местах"

− Марагос

Напомним, Евросовет принял предложение ЕК о запуске диалога визовой либерализации с Арменией в июле минувшего года.

На этой неделе Национальное собрание Армении начнет рассматривать на пленарных заседаниях законопроект о запуске вступления в Евросоюз. Вопрос уже внесен в повестку. Ранее этот закон был одобрен правительством Никола Пашиняна, а также получил положительный отзыв от профильной комиссии.

Российская сторона регулярно заявляла о том, что членство в ЕС несовместимо с участием Армении в ЕАЭС, так что запуск евроинтеграции автоматически станет началом выхода Еревана из Евразийского союза.

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