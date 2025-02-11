Армения убила с 1988 по 2024 год почти 19 тыс человек – Азербайджан

Азербайджан обвинил Армению в преднамеренном убийстве почти 19 тыс человек. Данная информация была озвучена на состоявшемся сегодня заседании в Бакинском военном суде.

В период 1988 по 2024 год армяне преднамеренно убили 18 850 азербайджанцев. Об этом 18 февраля заявил прокурор на открытом судебном заседании по уголовному делу в отношении карабахских сепаратистов.

Он подчеркнул, что в течение этих 36 лет было предпринято 56 268 попыток убийства.

На гражданских лиц было совершено 4435 покушений, а на военнослужащих – 51 803.