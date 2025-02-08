Вестник Кавказа

Суд над карабахскими сепаратистами продолжился в Баку

суд в Баку
© Фото: сайт АзерТАдж
В Азербайджане состоялось очередное заседание в рамках судебного процесса по уголовному делу в отношении полутора десятков карабахских сепаратистов. Оно прошло в Бакинском военном суде.

Во вторник, 18 февраля, в Баку продолжилось открытое подготовительное судебное заседание по уголовному делу в отношении карабахских сепаратистов.

Всем 15 фигурантам вменяется совершение военных преступлений, геноцида, преступлений против мира и человечности и других вещей.

Обвиняемыми по делу числятся:

  • Давит Аллахвердян
  • Араик Арутюнян
  • Давид Бабаян
  • Мадат Бабаян
  • Левон Балаян
  • Василий Бегларян
  • Эрик Газарян
  • Аркадий Гукасян
  • Давид Ишханян
  • Давид Манукян
  • Гарик Мартиросян
  • Лева Мнацаканян
  • Меликсет Пашаян
  • Бако Саакян
  • Гурген Степанян

Следующее судебное заседание состоится в этот четверг, 20 февраля. На нем каждому обвиняемому продолжат разъяснять суть предъявляемого обвинения.

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