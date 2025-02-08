Суд над карабахскими сепаратистами продолжился в Баку

В Азербайджане состоялось очередное заседание в рамках судебного процесса по уголовному делу в отношении полутора десятков карабахских сепаратистов. Оно прошло в Бакинском военном суде.
Во вторник, 18 февраля, в Баку продолжилось открытое подготовительное судебное заседание по уголовному делу в отношении карабахских сепаратистов.
Всем 15 фигурантам вменяется совершение военных преступлений, геноцида, преступлений против мира и человечности и других вещей.
Обвиняемыми по делу числятся:
- Давит Аллахвердян
- Араик Арутюнян
- Давид Бабаян
- Мадат Бабаян
- Левон Балаян
- Василий Бегларян
- Эрик Газарян
- Аркадий Гукасян
- Давид Ишханян
- Давид Манукян
- Гарик Мартиросян
- Лева Мнацаканян
- Меликсет Пашаян
- Бако Саакян
- Гурген Степанян
Следующее судебное заседание состоится в этот четверг, 20 февраля. На нем каждому обвиняемому продолжат разъяснять суть предъявляемого обвинения.