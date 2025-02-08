Суд над карабахскими сепаратистами продолжился в Баку

В Азербайджане состоялось очередное заседание в рамках судебного процесса по уголовному делу в отношении полутора десятков карабахских сепаратистов. Оно прошло в Бакинском военном суде.

Во вторник, 18 февраля, в Баку продолжилось открытое подготовительное судебное заседание по уголовному делу в отношении карабахских сепаратистов.

Всем 15 фигурантам вменяется совершение военных преступлений, геноцида, преступлений против мира и человечности и других вещей.

Обвиняемыми по делу числятся:

Давит Аллахвердян

Араик Арутюнян

Давид Бабаян

Мадат Бабаян

Левон Балаян

Василий Бегларян

Эрик Газарян

Аркадий Гукасян

Давид Ишханян

Давид Манукян

Гарик Мартиросян

Лева Мнацаканян

Меликсет Пашаян

Бако Саакян

Гурген Степанян

Следующее судебное заседание состоится в этот четверг, 20 февраля. На нем каждому обвиняемому продолжат разъяснять суть предъявляемого обвинения.