Вестник Кавказа

В Баку огласили обвинения по делу Рубена Варданяна

В Баку огласили обвинения по делу Рубена Варданяна
© Фото: АЗЕРТАДЖ
По делу Рубена Варданяна оглашается обвинение. В связи с тем, что обвинительный акт объемный, оглашение продолжится в суде 17 февраля.

В Бакинском военном суде сегодня продолжили оглашение обвинений в отношении Рубена Варданяна.

Судебный процесс по уголовному делу в отношении военного преступника Варданяна, обвиняемого в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях, продолжается.

Обвинения 13 февраля огласил начальник отдела Управления по поддержке государственного обвинения Генпрокуратуры Насир Байрамов.

Согласно обвинительному акту, Рубен Вардaнян в сентябре 2022 года незаконно пересек границу Азербайджана вне КПП, прибыв с территории Армении в направлении Лачинского района и поселился на территории Карабахского экономического района Азербайджана, где временно размещались миротворцы РФ.

Варданян обвиняется в сборе средств (своих и средств иностранных граждан) в фонде "Аврора" и других организациях, которые якобы действовали в "гуманитарных целях". Средства использовались для снабжения незаконных вооруженных формирований оружием и военной техникой, которые незаконно ввозились на территорию Азербайджана.

Также было озвучено, что подсудимый выделял ежемесячную зарплату членам так называемых "местных отрядов самообороны" и других вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством АР и состоящих в основном из профессиональных военных. Варданян вступил в сговор с создателем террористической организации VoMa Вартановым Владимиром (Вова) Левановичем и финансировал обучение инструкторами этой организации с целью совершения террористических актов против граждан Азербайджана.

Кроме того, Варданян договорился с ответственными лицами компании "АКВА", действующей на территории РФ, о налаживании массового производства управляемых зенитных ракет и комплексов, станций обнаружения целей, аккумуляторных и радиопередающих блоков, других устройств для использования против гражданских и военных объектов на оккупированных территориях Азербайджана, и создании совместного предприятия.

Он вел переговоры и давал поручения о приобретении БПЛА вертолетного типа для использования их НВФ на оккупированных территориях Азербайджана, о строительстве завода по производству беспилотников, о приобретении и поставке систем радиоэлектронной борьбы незаконным вооруженным формированиям.

Рубен Варданян в лично составленном плане действий выдвинул инициативу о начале террористической операции "Немезис-2" для совершения террористических актов против представителей дипломатического корпуса Азербайджана в зарубежных странах и граждан, выполняющих свои служебные обязанности и общественный долг.

Оглашение обвинительного акта продолжится в суде 17 февраля.

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