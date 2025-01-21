В Баку судят военного преступника Рубена Варданяна

В Баку началось судебное заседание по делу Рубена Варданяна. Он обвиняется по ряду статей УК Азербайджана. Ранее было завершено предварительное следствие.

В Баку 27 января началось новое заседание по уголовному делу экс-«госминистра» незаконного сепаратистского образования на территории Азербайджана Рубена Варданяна.

Судебный процесс проходит под председательством Зейнала Агаева. 17 января были уточнены анкетные данные Вардяняна. Ему предоставили адвоката и переводчика.

Бывший «госминистр» был задержан на территории Азербайджана 27 сентября 2023 года. Ему предъявлено обвинения по следующим статьям УК АР:

100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны),

107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование),

112 (лишение свободы в нарушение норм международного права ), 113 (применение пыток),

114 (наемничество),

115 (нарушение законов и обычаев войны),

116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов),

214 (терроризм),

214-1 (финансирование терроризма),

218 (организация преступного сообщества (преступной организации),

228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств),

270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности),

278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства),

279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп)

и по другим деяниям, наказание по которым предусмотрено другими статьями Уголовного кодекса.

Преступления Варданяна

Эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что судебные заседания по делам Рубена Варданяна проводятся отдельно от заседаний по делам других главарей карабахского сепаратизма из-за различий в составах преступлений.

"В отношении Рубена Варданяна уголовные дела произведены по отдельным статьям. Я так понимаю, то, что его вывели из общей когорты сепаратистов, имеет значение и в правовой плоскости, и в политической плоскости. Дело в том, что его приезд в Карабах в 2022 году, деятельность, которую он там развивал, и его заявления против территориальной целостности Азербайджана являлись в большей степени элементом внешнего участия. Поэтому он выделен из всей группы в отдельное производство", - сообщил он.

Эксперт подчеркнул, что весь состав главарей карабахского сепаратизма должен быть осужден по азербайджанскому законодательству. "Главная цель – поставить законную точку в истории сепаратизма. Важно, что во всех документах подчеркивается: под судом находятся лидеры режима, созданного и поддерживавшегося Арменией на оккупированных территориях Азербайджана. Это принципиальный момент, демонстрирующий, что главным для Азербайджана является подтверждение факта агрессии со стороны Республики Армения", - указал Фархад Мамедов.

"Уже первые показания в рамках той информации о судебных заседаниях, которой мы обладаем, подтверждают факт, что все руководство этим марионеточным режимом в Ханкенди осуществлялось всегда из Армении, что вооруженные силы Армении находились в Карабахе и все эти люди, "структуры" и "институты" сепаратистов напрямую подчинялись Еревану. Это очень важный элемент для того, чтобы объективно дать правовую оценку всему периоду оккупации", - заключил спикер "Валдая".