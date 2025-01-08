В Баку судят преступников Карабахской войны

Сегодня в Баку стартовало новое заседание суда по делу главарей сепаратистского режима, существовавшего в Ханкенди до 2023 года. Подсудимых обвиняют в военных преступлениях по множеству статей.

Во вторник 21 января 2025 года в Баку началось новое заседание суда по уголовному делу "руководителей" сепаратистского режима, которые на протяжении трех десятилетий совершали военные преступления на территории Азербайджана.

Расследование дела по фактам совершения акта агрессии против Азербайджана и граждан страны, оккупации, геноцида, военных преступлений, терроризма и других противозаконных действий проведено в Следственном управлении Генпрокуратуры АР.

На основании собранных достоверных доказательств на скамье подсудимых находятся 15 человек: Араик Арутюнян, Аркадий Гукасян, Давид Ишханян, Давид Бабаян, Лева Мнацакян, Давид Манукян, Гарик Мартиросян, Меликсет Пашаян, Давид Аллахвердян, Гурген Степанян, Левон Балаян, Мадат Бабаян, Василий Бегларян и Эрик Газарян.

Обвинительный акт был утвержден 16 декабря 2024 года и был направлен в суд для рассмотрения по существу. Дело связано с действиями сепаратистов, которые до 2023 года вели сепаратистскую деятельность на территории Азербайджана за счет поддержки Армении.

Подготовительное заседание суда в Баку стартовало 17 января. Все обвиняемые имеют переводчиков, а также адвокатов для защиты. В заседании в качестве гособвинителей участвуют 6 сотрудников прокуратуры, в качестве потерпевшего от имени Азербайджана – глава Аппарата Кабмина АР Руфат Мамедов.

Подчеркивается, что по уголовным делам насчитывается свыше 531 тыс потерпевших и представителей.

Кроме того, известно, что подготовительное заседание по делу Рубена Варданяна, который обвиняется в пытках, наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме и его финансировании, а также по другим статьям продолжится 27 января. Ему предоставили адвоката и переводчика на русский язык.

Бакинский процесс

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" сравнил судебные заседания в Баку с Нюрнбергским процессом.

"Точно так же, как после разгрома гитлеровской Германии был проведен Нюрнбергский процесс, после восстановления территориальной целостности Азербайджана необходим судебный процесс над военными преступниками, виновными в создании незаконного режима, его вооружения и диверсионно-террористической активности. Руководители, исполнители и спонсоры этих преступлений должны быть привлечены к ответственности по закону", - сказал он.

"В более широком историческом контексте их осуждение и наказание будет означать историческую справедливость. Все прекрасно помнят, с каких процессов начался распад Советского Союз – именно так называемое "карабахское движение" стало той точкой, с которой пошел процесс развала СССР и подрыва межнационального и межконфессионального единства. Эти люди, которых сегодня судят в Баку, участвовали в деструктивных процессах, обернувшихся огромными жертвами и страданиями на Южном Кавказе", - указал Игорь Коротченко.

"Судебный процесс, который сейчас проходит в Баку, позволит расставить все точки над "i" в юридическом аспекте, подтвердить на основе тех материалов, которые имеются, преступную суть людей, которые находятся на скамье подсудимых, и вынести им справедливый приговор. И с моральной, и с политической, и с юридической точки зрения это, безусловно, знаковое событие", - подчеркнул политический аналитик.

"Одинаково важно и то, что в процессе судебных разбирательств будет четко обозначена преступная идеология, которая привела к последующим событиям и огромным жертвам, и то, что все преступные деяния будут персонифицированы. Будет вынесен, можно предположить, обвинительный приговор, и значение у него будет международного масштаба с точки зрения того, как сделать мир на Южном Кавказе прочным и не допустить повторения конфликтов и войн в регионе. Для этого и необходим текущий юридический процесс и соответствующий обвинительный вердикт", - заключил Игорь Коротченко.