Суд над армянскими сепаратистами начинается в Баку

Сегодня в Азербайджане стартует судебный процесс по делу главарей сепаратистского режима, существовавшего в Ханкенди до 2023 года. Подсудимые обвиняются в военных преступлениях по множеству статей УК Азербайджана.

В пятницу 17 января 2025 года в Бакинском военном суде состоится подготовительное заседание суда по уголовному делу сепаратистских лидеров, на протяжении трех десятилетий совершавших военные преступления в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Обвинительный акт был утвержден генпрокурором Азербайджана 16 декабря 2024 года и направлен в Бакинский военный суд для рассмотрения по существу. Дело поступило в производство судьи, председателя суда Зейнала Агаева.

Дело связано с действиями, совершенными против Азербайджанской Республики сепаратистами во время оккупации территорий Азербайджана армией Армении, где они объявили нелегитимный псевдогосударственный режим, существовавший за счет военной и финансовой поддержки Еревана, и создали незаконные вооруженные формирования.

Расследование дела по фактам совершения акта агрессии против Азербайджанской Республики и ее народа, оккупации, геноцида, других преступлений против мира и человечности, военных преступлений, терроризма и финансирования терроризма и других многочисленных преступлений проведено в Следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджана.

Решением генпрокурора АР 1389 уголовных дел, расследуемых в связи с преступлениями, совершенными в период с октября 1987 года по 22 апреля 2024 года, были объединены в одно производство.

На основании собранных достоверных доказательств в общей сложности по 2548 эпизодам 15 человек привлечены в качестве обвиняемых по преступлениям, совершенным ВС Армении и незаконными вооруженными формированиями сепаратистов. По десяткам статей УК Азербайджана, включая геноцид, терроризм, рабство, обвиняются следующие лица: Гукасян Аркадий Аршавирович, Арутюнян Араик Владимирович, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Бабаян Давит Климович, Мнацаканян Лева Генрихи, Манукян Давит Азати, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири, Аллахвердян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомероси, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Бегларян Василий Ивани и Газарян Эрик Роберти.

Каждому из обвиняемых обеспечены защита, использование языка, который он знает, и другие процессуальные права. Также всем им обеспечена адвокатская защита.

Уголовное дело в отношении других лиц, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений, выделяется в отдельное производство, по нему продолжается предварительное расследование.

Генпрокуратура Азербайджана приглашает к сотрудничеству компетентные органы Армении в связи с наличием серьезных оснований, таких как пребывание на территории Армении многих лиц, подозреваемых по этому делу, а также являющихся свидетелями.

Кроме того, сегодня пройдет первое подготовительное заседание военного суда по уголовному делу одного из главарей сепаратистов Рубена Варданяна.