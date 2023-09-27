Рубена Варданяна накажет Бакинский военный суд

Генпрокуратура Азербайджана направила в суд уголовное дело в отношении Рубена Варданяна. Он и другие участники уголовного процесса осведомлены о завершении предварительного следствия.

Материалы дела Рубена Варданяна были переданы в суд Генпрокуратурой Азербайджана, рассказали в ведомстве. К заявлению присоединилась Служба госбезопасности (СГБ) республики.

СГБ провело расследование уголовного дела по фактам финансирования терроризма, преступлений против человечности, военных преступлений и других многочисленных вражеских деяний против азербайджанского народа и страны в целом.

«Обвиняемый Рубен Варданян и другие участники уголовного процесса были уведомлены о завершении предварительного следствия. Им был предоставлен доступ ко всем материалам уголовного дела, включая вещественные доказательства, документы, экспертные заключения и другие материалы»

- Генпрокуратура Азербайджана

В ведомстве уточнили, что дело было направлено в Бакинский военный суд на рассмотрение. Варданяну, задержанному в 2023 году, предъявлено обвинение по статьям 100, 107, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 214, 214-1, 218, 228, 270-1, 278, 279, 318 УК Азербайджана.