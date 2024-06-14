Сын Рубена Варданяна был спонсором антиазербайджанской кампании на COP29

Кампанию против Азербайджана в ходе COP29 спонсировали богатые бизнесмены, включая сына Рубена Варданяна. Они осуществляли вредительскую деятельность за счет создания иллюзии поддержки со стороны мирового сообщества, говорится в отчете азербайджанского парламента.

Привлечение богатых бизнесменов, имеющих опыт в формировании негативного имиджа, стало одной из причин нарастания негативной кампании против COP29, что прошла в Баку в ноябре. Это отражено в отчете Комиссии парламента Азербайджана против вмешательств иностранных сил.

«В результате расследований стало ясно, что богатые бизнесмены, такие как Давид Варданян (сын Рубена Варданяна) и Нубар Афеян, организуют гибридные атаки с максимальным использованием финансовых ресурсов и личных связей в кампании против Азербайджана»

- отчет

В нем отмечается, что тактика Варданяна и Афеяна против Азербайджана построена на привлечении к проектам голливудских звезд, богатых и влиятельных американских бизнесменов и госчиновников. Они осуществляют вредительскую деятельность под видом благотворительных организаций, таких как Фонд гуманитарных инициатив «Аврора».

«В то же время семья Варданян привлекла к этому пиар-компанию "Edelman", которая фигурировала в ряде скандалов, и юридическую фирму "Perseus Strategies". "Edelman" проводит кампанию в социальных сетях под хэштегами #FreeRubenVardanyan и #freearmenianprisoners»

- отчет

Они организовывают массовые атаки на Азербайджан за счет создания петиций и писем, которые создают иллюзию поддержки на мировом уровне. Так, они показывают, что кампанию Рубена Варданяна якобы поддерживают представители из более 100 стран. Выяснилось, что активное содействие семье Варданян оказывают компании Edelman, Havas, Perseus Strategies и другие.

В отчете подчеркнули, что антиазербайджанская кампания против COP29 в социальных сетях велась из единого центра, в частности через профили, связанные с лицами армянского происхождения. Также был зафиксирован факт использования фейковых аккаунтов.

«С фейковых профилей осуществляется манипулирование контентом через бот-системы, с одновременной публикацией автоматических ответов с тем же контентом на публикации, сделанные в отношении COP29, и, таким образом, предпринимаются действия, направленные на введение в заблуждение общественного мнения»

- отчет