Зачем финансировавшего терроризм Рубена Варадняна выдвинули на Нобелевскую премию мира?

Бывшего "государственного министра" незаконного сепаратистского образования на территории Азербайджана, беглого российского олигарха Рубена Варданяна включили в список номинантов Нобелевской премии. Расскажем, как и зачем это было сделано.

На получение премии еще в апреле Варданяна выдвинула некая "группа организаций и лиц" с абсурдным обоснованием – за развитие мирных инициатив и помощь людям во время конфликта Армении и Азербайджана. Якобы Варданян не допустил гуманитарной катастрофы, запустив гуманитарные проекты, содействовал сплочению народов и боролся за укрепление прав человека.

На самом деле всё было с точностью до наоборот; а это наводит на мысль: люди, выдвигавшие Варадняна на Нобелевскую премию – мошенники, ведь они не могли не знать, чем на самом деле прославился человек, провозгласивший себя "лидером" сепаратистов в Карабахским экономическом регионе Азербайджана.

Как Варданян оказался под стражей?

В сентябре прошлого года он был задержан правоохранительными органами Азербайджана, инкриминировавшими экс-олигарху финансирование терроризма, участие в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований (НВФ) и незаконное пересечение азербайджанской госграницы. Сейчас в отношении Варданяна проводятся следственные мероприятия; против него заведено уголовное дело.

При внесении в список номинантов Нобелевской премии вокруг Варданяна пытались создать ореол мученика. Его адвокаты обратились к спецдокладчику ООН Элис Эдвардс, обвинив правительство Азербайджана в пытках бывшего олигарха, хотя еще недавно Враданян признавал, что доволен условиями содержания под стражей.

Какие преступления совершил Варданян?

Вскоре после поражения Армении во Второвой Карабахской войне Варданян незаконно пересек границу и оказался в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Он участвовал в деятельности НВФ на территории Азербайджана, принимал активное участие в обеспечении их оружием и боеприпасами, взрывчаткой и военной техникой. Вооруженные Варданяном боевики атаковали азербайджанские организации и ведомства, в результате чего гибли люди.

Как оценивают деятельность Вардяняна в мире?

Справедливости ради стоит сказать, что лишь небольшая группа, выдвинувшая Вардяняна на Нобелевскую премию, считает его героем. В основном, он снискал негативные оценки своей деятельности.

Так, еще год назад Forbes писал, что связанный с сепаратистами Варданян несет угрозу мирному урегулированию между Азербайджаном и Арменией. Он неоднократно призывал армянских сепаратистов не подписывать соглашения с Баку, распространял фейковую информацию о том, что власти Азербайджана якобы блокируют дорогу, соединяющую Карабахский экономический район с Арменией.

Теперь The National Interest утверждает, что включение Варданяна в список номинантов подрывает престиж Нобелевской премии:

Процесс выдвижения кандидатур на престижную премию стал бесплатным пиар-мероприятием с нулевыми затратами для некоторых людей с самой сомнительной репутацией в мире… Хотя Нобелевский комитет сам не объявляет имена, ничто не мешает кому-либо другому, кандидату или лоббисту, похвастаться сфабрикованной номинацией. Этот простой факт объясняет то, почему такие люди, как Варданян, попадают в номинацию.