Вестник Кавказа

Зачем финансировавшего терроризм Рубена Варадняна выдвинули на Нобелевскую премию мира?

Павел Мартынов
Зачем финансировавшего терроризм Рубена Варадняна выдвинули на Нобелевскую премию мира?
Бывшего "государственного министра" незаконного сепаратистского образования на территории Азербайджана, беглого российского олигарха Рубена Варданяна включили в список номинантов Нобелевской премии. Расскажем, как и зачем это было сделано.

На получение премии еще в апреле Варданяна выдвинула некая "группа организаций и лиц" с абсурдным обоснованием – за развитие мирных инициатив и помощь людям во время конфликта Армении и Азербайджана. Якобы Варданян не допустил гуманитарной катастрофы, запустив гуманитарные проекты, содействовал сплочению народов и боролся за укрепление прав человека.

На самом деле всё было с точностью до наоборот; а это наводит на мысль: люди, выдвигавшие Варадняна на Нобелевскую премию – мошенники, ведь они не могли не знать, чем на самом деле прославился человек, провозгласивший себя "лидером" сепаратистов в Карабахским экономическом регионе Азербайджана.

Как Варданян оказался под стражей?

В сентябре прошлого года он был задержан правоохранительными органами Азербайджана, инкриминировавшими экс-олигарху финансирование терроризма, участие в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований (НВФ) и незаконное пересечение азербайджанской госграницы. Сейчас в отношении Варданяна проводятся следственные мероприятия; против него заведено уголовное дело.

При внесении в список номинантов Нобелевской премии вокруг Варданяна пытались создать ореол мученика. Его адвокаты обратились к спецдокладчику ООН Элис Эдвардс, обвинив правительство Азербайджана в пытках бывшего олигарха, хотя еще недавно Враданян признавал, что доволен условиями содержания под стражей.

Какие преступления совершил Варданян?

Вскоре после поражения Армении во Второвой Карабахской войне Варданян незаконно пересек границу и оказался в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Он участвовал в деятельности НВФ на территории Азербайджана, принимал активное участие в обеспечении их оружием и боеприпасами, взрывчаткой и военной техникой. Вооруженные Варданяном боевики атаковали азербайджанские организации и ведомства, в результате чего гибли люди.

Как оценивают деятельность Вардяняна в мире?

Справедливости ради стоит сказать, что лишь небольшая группа, выдвинувшая Вардяняна на Нобелевскую премию, считает его героем. В основном, он снискал негативные оценки своей деятельности.

Так, еще год назад Forbes писал, что связанный с сепаратистами Варданян несет угрозу мирному урегулированию между Азербайджаном и Арменией. Он неоднократно призывал армянских сепаратистов не подписывать соглашения с Баку, распространял фейковую информацию о том, что власти Азербайджана якобы блокируют дорогу, соединяющую Карабахский экономический район с Арменией.

Теперь The National Interest утверждает, что включение Варданяна в список номинантов подрывает престиж Нобелевской премии:

Процесс выдвижения кандидатур на престижную премию стал бесплатным пиар-мероприятием с нулевыми затратами для некоторых людей с самой сомнительной репутацией в мире… Хотя Нобелевский комитет сам не объявляет имена, ничто не мешает кому-либо другому, кандидату или лоббисту, похвастаться сфабрикованной номинацией. Этот простой факт объясняет то, почему такие люди, как Варданян, попадают в номинацию.

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