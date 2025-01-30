Суд над Рубеном Варданяном продолжится 13 февраля

Сегодня в Бакинском военном суде продолжилось открытое судебное разбирательство по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна. Вопреки заявлениям из Еревана, на заседаниях присутствуют переводчики и адвокат. Расскажем, что происходило на процессе 10 февраля.

Кто такой Варданян и в чем его обвиняют, можно прочитать здесь.

Почему затягивается судебный процесс?

Судебное заседание продолжится 13 февраля, поскольку пунктов обвинения очень много, а кроме того, процесс затягивается по другим причинам:

Сначала адвокат Авраам Берман попросил о конфиденциальной встрече с подзащитным - они встретились и поговорили. Затем Варданян, ссылаясь на отказ в удовлетворении поданных им ходатайств, выразил протест составу суда; суд удалился на совещание, чтобы рассмотреть протест. В итоге его не удовлетворили, поскольку у Варданяна не было конкретных и достоверных доказательств заинтересованности судей в уголовном преследовании. Тогда адвокат снова попросил конфиденциальной встречи со своим подзащитным...

Наконец, после очередного перерыва началось объявление резолютивной части обвинительного акта по уголовному делу.

Какие эпизоды обвинительного акта были оглашены?

Участие в военной агрессии против Азербайджана, где, вопреки нормам внутреннего и международного права, армянскими вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями был оккупированы:

город Ханкенди

Кяльбаджарский, Шушинский, Лачинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Зангиланский, Джебраильский, Губадлинский районы полностью

село Кярки Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики

7 сел Газахского района

районные центры и ряд сел Агдамского и Физулинского районов

несколько сел Тертерского района.

Причем происходило это путем:

сожжения

взрывов в результате обстрела из артиллерийских установок

частичного и полного разрушения различным физическими методами

грабежа

разбоя

актов вандализма

разграбления.

В результате на протяжении многих лет под оккупацией удерживалось:

12 городов

18 поселков

895 сел.

- всего 925 азербайджанских населенных пунктов.

Тем самым был нанесен материальный ущерб на сумму более 20 миллиардов манатов (1 манат = 57 рублей): речь идет об имуществе, находившемся в частной и государственной собственности, а также исторических и культурных памятниках, мечетях, церквях, музеях, исторических зданиях и крепостях.

Кроме того, в ходе судебного заседания были оглашены факты насильственного исчезновения мирных жителей, пленных и пропавших без вести, а также использования наемников, причинения серьезного ущерба экономике и экологии Азербайджана.

С учетом большого объема обвинительного акта его объявление будет продолжено на очередном заседании - 13 февраля.