Суд над Рубеном Варданяном продолжится 13 февраля

Кто такой Варданян и в чем его обвиняют, можно прочитать здесь.
Почему затягивается судебный процесс?
Судебное заседание продолжится 13 февраля, поскольку пунктов обвинения очень много, а кроме того, процесс затягивается по другим причинам:
- Сначала адвокат Авраам Берман попросил о конфиденциальной встрече с подзащитным - они встретились и поговорили.
- Затем Варданян, ссылаясь на отказ в удовлетворении поданных им ходатайств, выразил протест составу суда; суд удалился на совещание, чтобы рассмотреть протест. В итоге его не удовлетворили, поскольку у Варданяна не было конкретных и достоверных доказательств заинтересованности судей в уголовном преследовании.
- Тогда адвокат снова попросил конфиденциальной встречи со своим подзащитным...
Наконец, после очередного перерыва началось объявление резолютивной части обвинительного акта по уголовному делу.
Какие эпизоды обвинительного акта были оглашены?
Участие в военной агрессии против Азербайджана, где, вопреки нормам внутреннего и международного права, армянскими вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями был оккупированы:
- город Ханкенди
- Кяльбаджарский, Шушинский, Лачинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Зангиланский, Джебраильский, Губадлинский районы полностью
- село Кярки Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики
- 7 сел Газахского района
- районные центры и ряд сел Агдамского и Физулинского районов
- несколько сел Тертерского района.
Причем происходило это путем:
- сожжения
- взрывов в результате обстрела из артиллерийских установок
- частичного и полного разрушения различным физическими методами
- грабежа
- разбоя
- актов вандализма
- разграбления.
В результате на протяжении многих лет под оккупацией удерживалось:
- 12 городов
- 18 поселков
- 895 сел.
- всего 925 азербайджанских населенных пунктов.
Тем самым был нанесен материальный ущерб на сумму более 20 миллиардов манатов (1 манат = 57 рублей): речь идет об имуществе, находившемся в частной и государственной собственности, а также исторических и культурных памятниках, мечетях, церквях, музеях, исторических зданиях и крепостях.
Кроме того, в ходе судебного заседания были оглашены факты насильственного исчезновения мирных жителей, пленных и пропавших без вести, а также использования наемников, причинения серьезного ущерба экономике и экологии Азербайджана.
С учетом большого объема обвинительного акта его объявление будет продолжено на очередном заседании - 13 февраля.