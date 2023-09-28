Рубен Варданян услышит свой обвинительный приговор 10 февраля

Кто такой Рубен Варданян?
Бывший гражданин Российской Федерации, а ныне гражданин Армении Рубен Варданян - основатель и руководитель компании "Тройка Диалог", член совета директоров ОАО "КАМАЗ", независимый директор Группы компаний "Волга-Днепр" был задержан в Азербайджане 27 сентября 2023 года.
Ранее, в сентябре 2022 года, он отказался от российского гражданства и переехал в азербайджанский город Ханкенди, якобы, чтобы защищать местных армян. Однако эта защита была весьма своеобразной: Варданян пытался взять под контроль добычу и контрабанду в Армению золота, меди и молибдена Карабахского экономического района Азербайджана, в Карабах же он завозил оружие и деньги на финансирование сепаратистских структур. В итоге он был задержан азербайджанскими силовиками и вскоре предстал перед судом.
Что инкриминируют Варданяну?
Согласно данным обвинения, Рубен Варданян вступил в преступное сообщество, созданное для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, руководил им и действовал в соответствии с его целями. Согласно заявлению прокурора, это сообщество вело систематическую и широкомасштабную войну против Азербайджана. Среди его создателей обвинители назвали, в частности
- Роберта Кочаряна
- Сержа Саркисяна
- Самвела Бабаяна
- Виталия Баласаняна
- Зория Балаяна
- Сейрана Оганяна
- Монте Мелконяна.
Самому же Варданяну уже предъявили следующие обвинения:
- планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
- депортация или принудительное переселение населения
- преследование
- лишение свободы в нарушение норм международного права
- применение пыток
- наемничество
- нарушение законов и обычаев войны
- нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов
- терроризм
- финансирование терроризма
- организация преступного сообщества
- незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
- деяния, создающие угрозу авиационной безопасности
- насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства
- создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп
- незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики.