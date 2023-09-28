Вестник Кавказа

Рубен Варданян услышит свой обвинительный приговор 10 февраля

Павел Мартынов
Рубен Варданян услышит свой обвинительный приговор 10 февраля
В Баку завершилось очередное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна, которому инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, финансирование терроризма и десяток других преступлений. Из-за большого объема обвинительного заключения, его продолжат оглашать 10 февраля. Расскажем, кто такой Рубен Варданян и почему он оказался на скамье подсудимых.

Кто такой Рубен Варданян?

Бывший гражданин Российской Федерации, а ныне гражданин Армении Рубен Варданян - основатель и руководитель компании "Тройка Диалог", член совета директоров ОАО "КАМАЗ", независимый директор Группы компаний "Волга-Днепр" был задержан в Азербайджане 27 сентября 2023 года.

Ранее, в сентябре 2022 года, он отказался от российского гражданства и переехал в азербайджанский город Ханкенди, якобы, чтобы защищать местных армян. Однако эта защита была весьма своеобразной: Варданян пытался взять под контроль добычу и контрабанду в Армению золота, меди и молибдена Карабахского экономического района Азербайджана, в Карабах же он завозил оружие и деньги на финансирование сепаратистских структур. В итоге он был задержан азербайджанскими силовиками и вскоре предстал перед судом.

Что инкриминируют Варданяну?

Согласно данным обвинения, Рубен Варданян вступил в преступное сообщество, созданное для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, руководил им и действовал в соответствии с его целями. Согласно заявлению прокурора, это сообщество вело систематическую и широкомасштабную войну против Азербайджана. Среди его создателей обвинители назвали, в частности

  • Роберта Кочаряна
  • Сержа Саркисяна
  • Самвела Бабаяна
  • Виталия Баласаняна
  • Зория Балаяна
  • Сейрана Оганяна
  • Монте Мелконяна.

Самому же Варданяну уже предъявили следующие обвинения:

  1. планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
  2. депортация или принудительное переселение населения
  3. преследование
  4. лишение свободы в нарушение норм международного права
  5. применение пыток
  6. наемничество
  7. нарушение законов и обычаев войны
  8. нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов
  9. терроризм
  10. финансирование терроризма
  11. организация преступного сообщества
  12. незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
  13. деяния, создающие угрозу авиационной безопасности
  14. насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства
  15. создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп
  16. незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики.
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