Арест Варданяна - удар по армянскому национализму

Баку нанес удар по армянскому национализму. Ереван надеется на помощь России в выдаче Рубена Варданяна, но Москва может сослаться на отказ беглого миллиардера от российского гражданства.

История беглого миллиардера Рубена Варданяна весьма символична с точки зрения армяно-азербайджанских отношений. Вплоть до недавних событий националистическая часть армянской диаспоры была уверена, что сепаратистский проект в Ханкенди удастся спасти, а мировое сообщество, включая и Россию, и США, и Францию, окажут давление на Баку. Националисты надеялись, что санкции ЕС и миротворцы России станут препятствием для каких-либо военных операций. Некоторые эксперты даже пытались шутить, что после завершения Карабахской войны ситуация для армянского сепаратизма в Азербайджане стала более благоприятной, чем была в военные годы, ведь после ввода РМК в Карабахский экономический район дальнейшие бои были исключены.

Вторжение Варданяна

Среди уверенных в торжестве армянского национализма над суверенитетом Азербайджана оказался и миллиардер Рубен Варданян. В сентябре 2022 года он решил лично "защитить" армян Ханкенди, а заодно подзаработать денег на незаконной добыче и контрабанде в Армению азербайджанских ресурсов - золота, меди и молибдена. Для этого он отказался от российского паспорта и переехал в Ханкенди, попросив Москву увеличить срок пребывания миротворцев в Азербайджане. Связь вторжения в Азербайджан с желанием избежать западных санкций отрицал.

Вскоре Варданян получил пост "госминистра" сепаратистов. Исполняя эту роль, он наделся использовать свою известность и связи за рубежом, чтобы привлечь внимание к сепаратистскому проекту в Ханкенди и настроить другие страны против Баку. Особую активность он проявлял во время акций экоактивистов на Лачинской дороге, продвигая ложь о "блокаде" Карабаха.

Азербайджанская сторона неоднократно давала понять, что не приемлет незаконное присутствие Варданяна на своей территории. Действия Варданяна укрепляли сепаратизм и наносили дополнительный урон суверенитету Азербайджана.

"Его деятельность носит преступно-авантюристический характер. Мы считаем, что этому должен быть положен конец. И чем раньше этот человек покинет этот регион, тем лучше будет для всех, в первую очередь от этого страдает местное население"

— глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов

Падение Варданяна

В феврале 2023 года, дабы не провоцировать Баку на решительные действия, сепаратисты забрали у Варданяна роль "госминистра", однако как рупор сепаратизма он продолжал находиться в Ханкенди. Еще до вторжения в Азербайджан Варданян занимался поставками оружия в Карабах и тратил немалые суммы на финансирование сепаратистских структур. Состояние Варданяна Forbes оценивает в $1 млрд, ранее он входил в сотню богатейших людей России.

23 апреля 2023 года, когда Азербайджан установил КПП на Лачинской дороге, судьба Варданяна и других главарей сепаратистского движения оказалась не в их руках. Финальным аккордом стала антитеррористическая операция 19-20 сентября, в результате которой Баку взял под полный контроль зону временного размещения российских миротворцев. Неделю Варданян выжидал, а накануне попытался покинуть регион среди других армян, выезжающих сейчас в Армению. Однако его арестовали и предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом, и участие в их деятельности) и 318.1 (незаконное пересечение границ Азербайджана).

"Варданян проник на территорию Азербайджана - в зону временной дислокации российского миротворческого контингента и принимал участие в создании непредусмотренных законом вооруженных формирований, организации их деятельности, в обеспечении их военной техникой, оружием и боеприпасами, взрывчатыми веществами, военным снаряжением", что повлекло за собой "гибель людей и другие тяжкие последствия", сообщает СГБ Азербайджана.

Ошибки Варданяна

В Баку продолжаются следственные работы в отношении миллиардера. Тем временем Ереван требует выдать Варданяна, рассчитывая в этом деле на поддержку России. "МИД Армении примет все возможные меры для обеспечения защиты прав Рубена Варданяна и его возвращения. В этой связи мы также рассчитываем на поддержку Российской Федерации и других международных партнеров", - сказала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

На сколько лет сядет Варданян, решит азербайджанский суд. По текущим обвинениям ему грозит порядка 14 лет тюрьмы. Сам факт его ареста нанес дополнительный урон по идее армянского национализма. Осудив его, Баку продемонстрирует, что избранных не существует, и миллиарды никак не помогут избежать ответственности.

Расчет на Москву в Ереване связан с тем, что Варданян долгое время зарабатывал деньги в РФ. При этом трудно говорить, что его работа была направлено исключительно на благо страны. В 2019 году международные расследователи из "Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) сообщили, что компания "Тройка Диалог" соорудила сеть офшоров и вывела на Запад почти $5 млрд.

Помимо этого, сам факт отказа от гражданства, примерно так же, как и признание Пашиняном Карабаха азербайджанской территорией, создает Москве условия для невмешательства в процесс. Если правительство в Ереване хочет поддержки России, то хотя бы в эти дни ему следовало бы попридержать язык и не критиковать Москву. Однако Пашинян продолжает заниматься исключительно провокациями. Ереван находится в шаге от принятия антикремлевского закона о присоединении к Международному уголовному суду.