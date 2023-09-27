Рубен Варданян арестован при попытке бегства в Армению

Опубликовано: 14:00, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: СГБ Азербайджана

Сегодня на въезде в Лачинский коридор азербайджанскими пограничниками был задержан бывший "госминистр" незаконного сепаратистского образования в Карабахском экономическом районе Азербайджана Рубен Варданян.

Азербайджанские пограничники сегодня при въезде в Лачинский коридор задержали бывшего "госминистра" самопровозглашенной "НКР" Рубена Варданяна, который пытался бежать из Карабаха в Армению, затерявшись среди толпы покидающих регион армян.

О задержании Варданяна на КПП в Лачинском коридоре сообщила и его жена Вероника Зонабенд, подтвердили эту информацию и СГБ, и Госпогранслужба Азербайджана.

"На Лачинском КПП в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы был задержан незаконно прибывший на территорию страны (в Карабах – ред.) Рубен Варданян, 1968 года рождения, занимавший должность так называемого "государственного министра Нагорно-Карабахской Республики". В сопровождении сотрудников сил быстрого реагирования Государственной пограничной службы он был доставлен в город Баку"

- ГПС Азербайджана

Рубен Варданян известен не только как бывший чиновник незаконного сепаратистского образования в Карабахе, но и как экс-совладелец "Тройки Диалог", один из основателей Московской школы управления "Сколково" и ее первый президент.

Варданян переехал в Карабах 1 сентября 2022 года, 4 ноября того же года он был назначен на ответственный пост и отправлен в отставку 23 февраля 2023 года.

Варданян отказался от российского гражданства до приезда в Карабах, а 22 декабря он указом президента Владимира Путина лишился гражданства РФ. Как заявлял в декабре глава МИД РФ Сергей Лавров, "господин Варданян не имеет никакого отношения к РФ, и российские власти не имеют к нему никакого отношения".