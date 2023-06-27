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Forbes назвал миллиардера Варданяна главной угрозой миру на Южном Кавказе

Forbes назвал миллиардера Варданяна главной угрозой миру на Южном Кавказе
Мировое издание Forbes считает, что Рубен Варданян несет угрозу мирному урегулированию между Баку и Ереваном. В своих сообщениях он неоднократно призывал сепаратистов не подписывать соглашения с властями Азербайджана.

Известный на весь мир экономический журнал Forbes заявил, что беглый миллиардер Рубен Варданян несет угрозу мирному урегулированию между Азербайджаном и Арменией.

В издании напомнили, что ранее Варданян в своих сообщениях не раз призывал армянских сепаратистов не подписывать соглашения с Баку, добавив, что беглец сейчас связан с сепаратистами.

Также, как отметили в журнале, Варданян распространял фейковую информацию о том, что власти Азербайджана якобы блокируют дорогу, соединяющую Карабахский экономический район с Арменией.

Автор статьи подчеркивает, что бывший российский бизнесмен Варданян покинул "должность" т.н. "госминистра" фейкового режима в Карабахе, поскольку хочет избежать персональных ограничений.

Уточняется, что в случае задержания Варданяна передадут правоохранительным органам стран НАТО.

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