Опубликовано: 9:50, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Мировое издание Forbes считает, что Рубен Варданян несет угрозу мирному урегулированию между Баку и Ереваном. В своих сообщениях он неоднократно призывал сепаратистов не подписывать соглашения с властями Азербайджана.

Известный на весь мир экономический журнал Forbes заявил, что беглый миллиардер Рубен Варданян несет угрозу мирному урегулированию между Азербайджаном и Арменией.

В издании напомнили, что ранее Варданян в своих сообщениях не раз призывал армянских сепаратистов не подписывать соглашения с Баку, добавив, что беглец сейчас связан с сепаратистами.

Также, как отметили в журнале, Варданян распространял фейковую информацию о том, что власти Азербайджана якобы блокируют дорогу, соединяющую Карабахский экономический район с Арменией.

Автор статьи подчеркивает, что бывший российский бизнесмен Варданян покинул "должность" т.н. "госминистра" фейкового режима в Карабахе, поскольку хочет избежать персональных ограничений.

Уточняется, что в случае задержания Варданяна передадут правоохранительным органам стран НАТО.