Известный на весь мир экономический журнал Forbes заявил, что беглый миллиардер Рубен Варданян несет угрозу мирному урегулированию между Азербайджаном и Арменией.
В издании напомнили, что ранее Варданян в своих сообщениях не раз призывал армянских сепаратистов не подписывать соглашения с Баку, добавив, что беглец сейчас связан с сепаратистами.
Также, как отметили в журнале, Варданян распространял фейковую информацию о том, что власти Азербайджана якобы блокируют дорогу, соединяющую Карабахский экономический район с Арменией.
Автор статьи подчеркивает, что бывший российский бизнесмен Варданян покинул "должность" т.н. "госминистра" фейкового режима в Карабахе, поскольку хочет избежать персональных ограничений.
Уточняется, что в случае задержания Варданяна передадут правоохранительным органам стран НАТО.