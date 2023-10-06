Опубликовано: 11:34, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Рубен Варданян доволен условиями содержания. В беседе с омбудсменом он рассказал о первичном медосмотре и добавил, что у него нет проблем со здоровьем. Ему также обеспечили телефонный разговор с семьей.

Азербайджанский омбудсмен Сабина Алиева навестила бывшего «министра» незаконного сепаратистского образования на территории Азербайджана, беглого миллиардера Рубена Варданяна. Она рассказала об условиях его содержания.

В ходе встречи был проведен мониторинг состояния обеспечения прав Варданяна в соответствии с законодательством АР. Он доволен условиями содержания и рассказал, что прошел первичный осмотр. По его словам, никаких проблем со здоровьем не испытывает.

Ему также предоставили телефонный разговор с членами семьи. Варданян получает посылки, пользуется библиотекой и имеет доступ к информации. Омбудсмен подчеркнула, что защита прав Варданяна в период следствия осуществляется адвокатом, которого выбрала семья «экс-министра».

Задержание Рубена Варданяна

Варданяна задержали 27 сентября при попытке бегства в Армению. Он был пойман силовиками на ППП «Лачин». Его доставили в Баку. «Экс-министр» сепаратистского образования обвиняется в финансировании терроризма, создании НВФ и незаконном пересечении границы.