Варданян доволен условиями содержания

Азербайджанский омбудсмен Сабина Алиева навестила бывшего «министра» незаконного сепаратистского образования на территории Азербайджана, беглого миллиардера Рубена Варданяна. Она рассказала об условиях его содержания.
В ходе встречи был проведен мониторинг состояния обеспечения прав Варданяна в соответствии с законодательством АР. Он доволен условиями содержания и рассказал, что прошел первичный осмотр. По его словам, никаких проблем со здоровьем не испытывает.
Ему также предоставили телефонный разговор с членами семьи. Варданян получает посылки, пользуется библиотекой и имеет доступ к информации. Омбудсмен подчеркнула, что защита прав Варданяна в период следствия осуществляется адвокатом, которого выбрала семья «экс-министра».
Задержание Рубена Варданяна
Варданяна задержали 27 сентября при попытке бегства в Армению. Он был пойман силовиками на ППП «Лачин». Его доставили в Баку. «Экс-министр» сепаратистского образования обвиняется в финансировании терроризма, создании НВФ и незаконном пересечении границы.