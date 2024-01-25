Новое заседание суда по делу Варданяна состоится в понедельник

Через несколько дней в Азербайджане состоится следующее заседание суда по уголовному делу в отношении военного преступника Рубена Варданяна. Подготовительное заседание суда по этому делу состоялось три недели назад.

В ближайший понедельник, 10 февраля, в Азербайджане пройдет новое заседание суда по делу военного преступника Рубена Варданяна.

Сегодня в Баку прошли судебные слушания по делу бывшего военно-политического руководства так называемой "Нагорно-Карабахской Республики".

Напомним, Рубен Варданян был задержан в Азербайджане в сентябре 2023 года. Ему предъявили обвинение по более чем полутора десяткам уголовных статей.