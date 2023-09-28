Заседание по делу Варданяна в Азербайджане назначено на 17 января

В Азербайджане готовятся к судебному процессу над военным преступником Рубеном Варданяном. Предварительное следствие завершено, дело направлено в военный суд.

Подготовительное заседание суда по уголовному делу Рубена Варданяна назначено на 17 января 2025 года.

Дело Варданяна было передано в Бакинский военный суд в производство судьи, председателя суда Зейнала Агаева.

В конце декабря 2024 года стало известно, что в Главном следственном управлении СГБ Азербайджана проведено расследование уголовного дела по фактам терроризма, финансирования терроризма, совершения преступлений против мира и человечности, военных преступлений и других многочисленных преступлений против Азербайджанской Республики и народа.

Экс-гражданин РФ, а ныне гражданин Армении Варданян Рубен Карленович, основатель и глава компании "Тройка Диалог" в РФ, член совета директоров ОАО "КАМАЗ" в РФ, независимый директор Группы компаний "Волга-Днепр" в РФ был задержан в Азербайджане 27 сентября 2023 года по обвинению по статьям 214-1, 279.3 и 318.1 Уголовного кодекса АР.

На основании собранных достоверных доказательств, обвиняемый Варданян был признан виновным в создании и организации деятельности незаконных вооруженных формирований и группировок в так называемой "Нагорно-Карабахской Республике", созданной на оккупированных Республикой Армения территориях Азербайджанской Республики. Варданяну было предъявлено обвинение по следующим статьям УК АР:

100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны),

107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование),

112 (лишение свободы в нарушение норм международного права ), 113 (применение пыток),

114 (наемничество),

115 (нарушение законов и обычаев войны),

116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов),

214 (терроризм),

214-1 (финансирование терроризма),

218 (организация преступного сообщества (преступной организации),

228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств),

270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности),

278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства),

279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп)

и по другим деяниям, наказание по которым предусмотрено другими статьями Уголовного кодекса.

Ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении действий по указанным статьям.

В ходе расследования были обеспечены право обвиняемого на защиту, использование языка, который он знает, и другие процессуальные права. Обвиняемый был обеспечен адвокатами по своему выбору, поданные им и его адвокатами ходатайства были рассмотрены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и приняты соответствующие решения.

Обвиняемый Рубен Варданян и другие участники уголовного процесса были проинформированы о завершении предварительного следствия, ознакомлены со всеми материалами уголовного дела, включая вещественные доказательства по уголовному делу, документы, заключения экспертиз и другие доказательства.

Обвинительный акт по уголовному делу был утвержден генеральным прокурором Азербайджанской Республики 28 декабря 2024 года и направлен в Бакинский военный суд для рассмотрения.