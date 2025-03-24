КСИР готов пересмотреть оборонную доктрину

Корпус стражей исламской революции, элитных подразделений Вооруженных сил Ирана, пригрозил пересмотреть оборонную доктрину страны в случае возникновения опасности военной агрессии в отношении ИРИ.

Иран может пересмотреть и свою оборонную доктрину и ядерную программу, если США попытаются осуществить военную агрессию против исламской республики, заявил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани.

"В случае реализации угроз против иранской ядерной программы, Иран пересмотрит оборонную доктрину и суть своей ядерной программы. Сущность этого пересмотра предельно ясна"

- Ядолла Джавани

Потенциальному агрессору не удастся добиться ни одной из своих целей, а такие действия противника лишь выведут атомную промышленность Ирана на новый уровень, что потребует проработки нового баланса сил на региональном и международном уровне, отметил он, передает иранское информационное агентство Fars.

Хотя в случае агрессии Ирану может быть нанесен значительный ущерб, ответный удар врагам будет жестче нанесенного, добавил генерал.

Напомним, ранее иранские парламентарии пообещали отрезать ногу любому агрессору, который попытается вторгнуться в страну – такой ответ на угрозы США озвучил глава комитета по нацбезопасности Меджлиса Ирана. Он также заявил, что США должны знать: если они попытаются под вымышленным предлогом нанести хоть малейший ущерб национальной безопасности Ирана, то они более не будут чувствовать себя в безопасности где бы то ни было в мире.