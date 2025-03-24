Иранские парламентарии пригрозили агрессорам ампутацией конечностей

Иранские парламентарии пообещали отрезать ногу любому агрессору, который попытается вторгнуться в страну – такой ответ на угрозы США озвучил глава комитета по нацбезопасности Меджлиса Ирана.

В соответствии с учением Исламской Революции иранцы отрежут ногу любому, кто вторгнется на территорию исламской республики, - заявил сегодня в ответ на угрозы США председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Ирана Эбрахим Азизи.

"Если нога какого-либо агрессора ступит на священную территорию исламского Ирана, мы отрежем эту ногу… Мы не были инициаторами ни одной из войн, но мы научились решительно и жестко противостоять агрессорам"

- Эбрахим Азизи

США должны знать, что если они попытаются под вымышленным предлогом нанести хоть малейший ущерб нашей национальной безопасности, то они более не будут чувствовать себя в безопасности где бы то ни было в мире, - добавил парламентарий, передает иранское информационное агентство IRNA.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала NBC News снова пригрозил Тегерану "невиданными ранее бомбардировками", если договориться о новом ядерном соглашении не удастся. Глава иранского МИД Аббас Аракчи прокомментировал эти угрозы на своей странице в соцсети, написав: всем следует понять, что не существует такого понятия, как "военная альтернатива", не говоря уже о "военном пути". Катастрофические провалы на Ближнем Востоке, которые обошлись предыдущим администрациям США более чем в $7 трлн, добавил он.