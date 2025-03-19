Полетами в Абхазию заинтересовались многие регионы России

Открытие прямого авиасообщения с Абхазией готовы наладить множество российских регионов, заявили в МИД республики. Регулярные рейсы в Сухумский аэропорт стартуют уже с мая.

Запуск прямых авиарейсов с Абхазией вызвал интерес у многих субъектов Российской Федерации, такое заявление сделал и.о. главы МИД Абхазии Сергей Шамба.

Он напомнил, что Сухумский аэропорт во времена Советского союза был очень популярным, так как имел статус всепогодного: это означало, что воздушная гавань Сухума всегда играла роль запасного аэродрома.

Дипломат констатировал, что после событий 1990-х годов, на протяжении более чем трех десятков лет воздушные ворота Абхазии не работали, чему было множество причин, в том числе санкции, пишет ТАСС.

Однако, подчеркнул Шамба, недавно началась работа по возрождению Сухумского аэропорта. Она велась при поддержке России и на данный момент практически завершена. Воздушная гавань уже приняла первые рейсы, а регулярные полеты стартуют с 1 мая.

"Сейчас в последние время очень многие регионы России заинтересовались этим маршрутом для того, чтобы могли приезжать сюда отдыхать жители этих российских регионов. Есть много предложений"

– Сергей Шамба

Напомним, что накануне Российский союз туриндустрии сообщил о восстановлении у россиян интереса к отдыху в Абхазии. Так, по данным РСТ, спрос на майские туры не просто достиг прошлогоднего уровня, но и превысил его на 1,4%. В то же время, бронирования на лето 2025 в Абхазии пока существенно – более чем на 23% – отстают от показателя 2024 года.