Вестник Кавказа

Сухумский аэропорт принял на работу 319 человек

Сухумский аэропорт принял на работу 319 человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Работу в аэропорту Сухума получили 319 человек, около 270 из них – граждане Абхазии. Сама воздушная гавань планирует открыться в мае 2025 года.

В аэропорту Сухума будут работать 319 человек, из которых порядка 270 имеют паспорт Абхазии, рассказали в Минтрансэнерго республики.

Открытие воздушной гавани в столице Абхазии намечено на май 2025 года, когда начнется очередной туристический сезон. В феврале состоялся тестовый полет из Москвы в Сухум. Сначала полеты будет осуществлять авиакомпания "ЮВТ Аэро", после к ней могут присоединиться еще два перевозчика.

Власти Абхазии также назвали регионы России, откуда могут быть запущены первые рейсы в Сухум. Среди них, ХМАО, ЯНАО и Коми, заинтересованность также высказали в Нижнем Новгороде.

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