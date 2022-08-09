Пошлины Трампа: на сколько подорожают iPhone?

Стало известно, на сколько вырастет в цене техника Apple после введенных Дональдом Трампом пошлин. СМИ напомнили, что Трамп еще во время первого срока вводил пошлины.

Стоимость смартфона iPhone и другой техники компании Apple после введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин увеличится на 43%, пишет агентство Reuters.

По прогнозам издания, цена на самую дешевую версию iPhone 16 из-за новых пошлин достигнет $1 142, хотя ранее данную модель оценивали в $799. Самый дорогой iPhone – 16 Pro Max будет стоить $2,3 тыс вместо $1599.

Аналитики говорят, что такой рост может случиться, если Apple захочет переложить дополнительные издержки на плечи клиентов. Большая часть производства компании находится в Китае.

Агентство подчеркивает, что Трамп еще во время первого срока ввел пошлины на широкий спектр китайского импорта, чтобы заставить американские компании вернуть производство в США.

Тогда компания Apple смогла для себя добиться некоторых послаблений. В этот раз о каких-либо послаблениях речь не шла.