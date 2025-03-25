Вестник Кавказа

Иран хотел бы наладить диалог с США – Трамп

Иран хотел бы наладить диалог с США – Трамп
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент США заявил, что Тегеран на самом деле хотел бы наладить диалог с Вашингтоном. В начале марта Дональд Трамп заявил, что направил письмо Али Хаменеи.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Иран, несмотря на свои публичные заявления, желает наладить прямой диалог с США.

"Я думаю, они хотели бы провести прямые переговоры"

- Дональд Трамп

В начале марта президент США сказал, что направил письму иранскому верховному лидеру Али Хаменеи. В нем говорится, что Вашингтон предпочитает заключить с Тегераном сделку по ядерной программе.

В ответ Иран через Оман отправил Штатам ответ. Как сказал глава ИРИ Масуд Пезешкиан, Тегеран отказал США в прямых переговорах, а окно для них открыто только при посредничестве других государств.

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