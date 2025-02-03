Пассажиропоток AZAL вырос в 2025 году

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" в начале года показала рост пассажиропотока. Перевозки выросли на 7%, выполнено более 3,7 тыс рейсов.

Национальный перевозчик Азербайджана AZAL ("Азербайджанские авиалинии") увеличил пассажиропоток в 2025 году.

Согласно данным, в первом квартале этого года самолеты компании перевезли 865 тыс человек - это на 7% больше, чем в начале 2024 года. При этом в 2024 году перевозки пассажиров были в полтора раза больше, чем в 2023 году.

За первые три месяца текущего года самолеты AZAL выполнили 3,718 авиарейсов, что на 4% больше прошлогодних данных.

Отметим, что компания выполняет рейсы по 48 направлениям, включая международные.