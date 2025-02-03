Вестник Кавказа

Пассажиропоток AZAL вырос в 2025 году

Пассажиропоток AZAL вырос в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" в начале года показала рост пассажиропотока. Перевозки выросли на 7%, выполнено более 3,7 тыс рейсов.

Национальный перевозчик Азербайджана AZAL ("Азербайджанские авиалинии") увеличил пассажиропоток в 2025 году.

Согласно данным, в первом квартале этого года самолеты компании перевезли 865 тыс человек - это на 7% больше, чем в начале 2024 года. При этом в 2024 году перевозки пассажиров были в полтора раза больше, чем в 2023 году.

За первые три месяца текущего года самолеты AZAL выполнили 3,718 авиарейсов, что на 4% больше прошлогодних данных.

Отметим, что компания выполняет рейсы по 48 направлениям, включая международные.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1125 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Самолет Air Astana экстренно сел в Баку

Самолет Air Astana экстренно сел в Баку

&quot;Азербайджанские авиалинии&quot; снова будут летать в Самарканд

"Азербайджанские авиалинии" снова будут летать в Самарканд

Авиалайнеры AZAL будут летать из Баку в Адану и Мерсин

Авиалайнеры AZAL будут летать из Баку в Адану и Мерсин

Казахстан продолжит сотрудничать с ИКАО при расследовании крушения самолета AZAL

Казахстан продолжит сотрудничать с ИКАО при расследовании крушения самолета AZAL

Ярмарку труда проведут в Лачине

Ярмарку труда проведут в Лачине

Выживших при крушении самолета AZAL бортпроводников наградят в Чечне

Выживших при крушении самолета AZAL бортпроводников наградят в Чечне

Расследование трагедии в Актау завершится в 2025 году - Казахстан

Расследование трагедии в Актау завершится в 2025 году - Казахстан

AZAL почти удвоили число рейсов за последние 5 лет

AZAL почти удвоили число рейсов за последние 5 лет

Казахстан заявил о скорой публикации отчета по расследованию трагедии под Актау

Казахстан заявил о скорой публикации отчета по расследованию трагедии под Актау

AZAL приостановил рейсы из Баку в Астрахань

AZAL приостановил рейсы из Баку в Астрахань

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы