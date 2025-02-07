Вестник Кавказа

Авиалайнеры AZAL будут летать из Баку в Адану и Мерсин

Авиалайнеры AZAL будут летать из Баку в Адану и Мерсин
© Фото: AZAL
Национальный авиаперевозчик Азербайджана авиакомпания AZAL расширяет географию полетов в Турцию – уже с 15 июня авиалайнеры компании начнут летать в Международный аэропорт Чукурова между Аданой и Мерсином.

Национальный авиаперевозчик и крупнейшая авиакомпания Азербайджана AZAL с 15 июня включает в свою сетку полетов прямые рейсы из Баку в Международный аэропорт Чукурова между турецкими городами Адана и Мерсин, сообщили в компании.

На первых порах авиалайнеры компании будут летать из Баку дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям, в зависимости от загрузки авиарейсов их частота может увеличиться, передает Trend.

Авиабилеты на новые авиарейсы уже появились в продаже на официальном сайте компании www.azal.az, также их можно приобрести через мобильное приложение авиакомпании и в ее кассах.

У туристов Адана и Мерсин, крупные турецкие города – очень востребованное направление. Они привлекают путешественников своей архитектурой и историческими памятниками, богатым историческим наследием, особенностями природы и обилием курортных зон.

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