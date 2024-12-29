Вестник Кавказа

AZAL почти удвоили число рейсов за последние 5 лет

AZAL почти удвоили число рейсов за последние 5 лет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджанских авиалиний рассказал о достижениях авиакомпании за последние 5 лет. Одним из них слов увеличение числа рейсов на 43%.

Азербайджанские авиалинии (AZAL) увеличили число рейсов на 43% в течение последних 5 лет, поделился президент авиакомпании Самир Рзаев в своих социальных сетях.

"Сравнивая показатели 2024 года по авиакомпании AZAL с периодом до пандемии COVID-19, можно отметить, что за счет увеличения количества направлений полетов до 63, выполнения более 17 000 рейсов по этим направлениям, увеличения количества рейсов на 43%"

- Самир Рзаев

Он передал, что был достигнут рост числа пассажиров в 50%, что стало для страны рекордным показателем.

За последние 20 лет в Азербайджане, включая освобожденные от оккупации территории, также появилось много новых аэропортов, современных терминалов и расширился авиапарк, отметил президент AZAL.

Кроме того, авиакомпания AZAL и международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку не раз удостаивались почетных международных наград за заслуги в области обслуживания пассажиров.

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