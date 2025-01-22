Вестник Кавказа

Турпоток в Азербайджан вырос в январе

Турпоток в Азербайджан вырос в январе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В январе Азербайджан посетило более 172 тыс человек, что на 4% больше прошлогоднего показателя. В основном визитеры приезжали из России и Турции.

Январский туристический поток в Азербайджан составил 172 653 человека, следует из данных Государственного агентства по туризму АР.

В январе прошлого году турпоток составил 165 868 человек, таким образом, в этом году количество иностранных визитеров выросло на 4% или 6 785 человек.

Больше всего иностранцев прибыло в республику в первый месяц года из РФ - 41,5 тыс человек, Турции - более 31,5 тыс человек, Индии - 17 тыс человек.

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