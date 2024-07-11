Вестник Кавказа

Турпоток в Азербайджан вырос на 26% за год

Турпоток в Азербайджан вырос на 26% за год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан становится популярнее у туристов. В 2024 году иностранный турпоток вырос на 26%. Больше всего туристов едет в Азербайджан из России.

Азербайджан в прошлом году принял 2,627 млн иностранных визитеров, это на 26% больше показателей 2023 года, информирует Госкомстат республики.

При этом турпоток оказался несколько ниже прогнозируемого и еще не вышел на допандемийный уровень.

Откуда в Азербайджан чаще всего приезжают туристы? Основной турпоток приходится на Россию, в 2024 году почти 28% туристов в Азербайджане были россиянами. Также страна популярна у соседней Турции - 16,2% туристов, и Индии - 9,3%. В Азербайджан приезжают также гости из Ирана, Грузии, Саудовской Аравии, Казахстана, Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Китая и других государств. Всего за год в республике побывали граждане 196 стран мира.

В целом число визитеров из стран СНГ за год составило 979 тыс человек, плюс 18,8% к прошлогодним данным, из стран Персидского залива - 425 тыс. человек, плюс 21,4%, из стран ЕС - 112,3 тыс человек, плюс 34,9%.

Значительнее всего с 2023 года вырос турпоток из Индии - в 2,1 раза, из Испании - в 2 раза, из Китая и Южной Кореи - в 1,9 раза. Поток из Кыргызстана увеличился почти на 50%, из Казахстана - на 48,6%, из Пакистана - на 46,7%, с Филиппин - на 44%, из Омана - на 41,6%. Основная часть иностранцев (75,6%) прибывает в Азербайджан авиатранспортом, поездами и автомобилям приезжает около 23% визитеров.

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