Вестник Кавказа

В Госдуме предложили туристам пляжный отдых в Азербайджане вместо Анапы

Отдыхающие люди у моря в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На фоне ситуации с разливом мазута в Черном море россиянам стоит рассмотреть альтернативу Анапе и другим черноморским курортам на лето. Отдохнуть на море можно в дружественном Азербайджане, напомнили в Госдуме.

Отдых на Черном море летом 2025 года под угрозой, туристам должны быть представлены альтернативные направления, за границей россияне могли бы отдохнуть в Азербайджане, поделилась зампред Госдумы РФ по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко, передает "Парламентская газета".

Разлив нефтепродуктов ставит под сомнение пляжный отдых на черноморском побережье в этом году, заметила она.

"Фактически выпадает самое массовое и главное направление летнего пляжного отдыха, на сегодняшний момент россияне его лишаются. Конечно, туристы все равно поедут на юг России, но нам нужно не ограничивать их возможности в этих условиях, а предложить, в том числе и с туроператорами, новые направления"

– Костенко

По ее словам, летний пляжный отдых можно организовать как внутри страны, так и за границей, например в дружественном Азербайджане. Из стран дальнего зарубежья туристы полюбили Вьетнам.

"Основными барьерами для путешествий российских туристов являются высокая стоимость размещения и проезда. И надо думать, что с этим делать"

– Костенко

Напомним, борьба с последствиями разлива мазута в Керченском проливе ведется уже более месяца.

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