Вестник Кавказа

Глава Минэнерго Азербайджана встретился с представителем Госдепа

Глава Минэнерго Азербайджана встретился с представителем Госдепа
© Фото: соцсети Парвиза Шахбазова
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провел встречу со старшим советником Бюро энергоресурсов Госдепа Эриком Джейкобсом.

В Баку прошла встреча главы Минэнерго Азербайджана Парвиза Шахбазова с Эриком Джейкобсом – старшим советником Бюро энергоресурсов Госдепа, фото с мероприятия опубликовал сам министр.

В ходе встречи ее участники обсудили и дали оценку нынешней ситуации и перспективам азербайджано-американского сотрудничества в области поставок газа в Европу. Кроме того, рассматривалась возможность реализации проектов по созданию соединительных газопроводов "зеленой" энергии.

"На встрече с Эриком Джейкобсом, старшим советником Бюро энергоресурсов Государственного департамента США, мы подчеркнули вклад азербайджано-американского энергетического партнерства в реализацию проектов энергетической безопасности регионального и международного значения"

– Парвиз Шахбазов

Напомним, накануне стало известно, что в Баку прибыл старший советник Бюро энергоресурсов Госдепа Эрик Джейкобс. Как рассказали в американском посольстве в Азербайджане, в Баку он проведет встречи с представителями правительства страны, лидерами в энергетике и экспертами.

Среди тем, которые будут подниматься на встречах, – энергобезопасность, упрочение позиций США в энергетике, расширение энергетического потенциала и рост благосостояния обеих стран.

Кроме того, запланировано выступление Джейкобса на заседании Консультативного совета Южного газового коридора. Оно состоится завтра. 4 апреля.

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