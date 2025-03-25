Премьером-министром Абхазии стал Владимир Делба

Новый президент Абхазии назначил премьер-министра республики. Должность занял Владимир Делба, следует из указа президента Гунбы.
Президент Абхазии Бадра Гунба назначил премьер-министра республики, информирует сегодня пресс-служба главы Абхазии.
"Назначить премьер-министром Республики Абхазия Делбу Владимира Валерьевича"
– указ
Премьеру предстоит представить предложения по структуре и составу правительства республики в установленном конституционным законом порядке, говорится в документе.
Напомним, инаугурация нового лидера Абхазии состоялась 2 апреля. На выборах за него отдали свой голос 55% избирателей.