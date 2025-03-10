Грузия готова восстановить отношения с США – Каладзе

В "Грузинской мечте" сообщили о своей готовности улучить отношения с США. При этом в правящей партии напомнили, что будут продолжить проводить прагматичную политику в интересах своей страны.

Руководство Грузии готово к возобновлению отношений с Соединенными Штатами с чистого листа. Такое заявление сделал 3 апреля Каха Каладзе, генсек "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси.

Таким образом представитель правящей партии прокомментировал первое после возвращения Дональда Трампа на пост президента США заявление Госдепа. В ответном письме ведомства изданию Globalnews сказано, что США четко назвали вещи, которые необходимо сделать грузинским властям, если они хотят показать свой настрой на улучшение отношений.

"Я не хочу детально рассмотреть письмо, но ясно одно – мы много раз заявляли и сейчас подтверждаем нашу готовность возобновить отношения и начать отношения Грузии и США с чистого листа. То, что существует сегодня, очень плохо, и мы ожидаем, что эта ситуация изменится"

– Каха Каладзе

Генсек "Мечты" подчеркнул, что руководство республики поддерживает новую американскую администрацию в борьбе с "глубинным государством". По его словам, если это случится, последствия затронут и Тбилиси.

Помимо этого, он указал на то, что правящая партии проводит прагматичную национальную политику в интересах страны, добавив, что она продолжит это в будущем.

Напомним, в опубликованном сегодня заявлении Госдепа говорится о том, что США по-прежнему считают Грузию партнером, однако республике следует предпринять шаги, которые бы показали серьезность намерений улучшить отношения с Вашингтоном. В ведомстве также отметили, что власти Грузии продолжают проводить "антидемократическую" политику.