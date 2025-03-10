Вестник Кавказа

Отношения Грузии и США надо перезагрузить – Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Грузино-американским отношениям нужна перезагрузка, а возобновление стратегического партнерства с Вашингтоном входит в число ключевых приоритетов Тбилиси, заявил Ираклий Кобахидзе.

Грузии и США стоит перезагрузить свои отношения, такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

По его словам, правительство Грузии рассматривает как один из своих приоритетов возобновление стратегического партнерства с США. Премьер добавил, что в ходе встречи с американским послом Робин Данниган была взаимно выражена заинтересованность в запуске нового этапа сотрудничества.

"Мы публично заявляли со своей стороны о необходимости полностью пересмотреть отношения и начать их с чистого листа"

– Ираклий Кобахидзе

Глава грузинского правительства при этом призвал не просто перезапустить стратегическое партнерство, но прибегнуть к дорожной карте, в которой были бы прописаны конкретные задачи.

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