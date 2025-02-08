США озвучили условия для улучшения отношений с Грузии

Американский посол прервала молчание и пообщалась с главой грузинского МИД. В ходе встречи она проинформировала руководителя ведомства о шагах, которые позволят улучшить отношения двух стран.

В пятницу, 14 марта, в Тбилиси прошла встреча главы МИД Грузии с послом Соединенных Штатов в стране. Об этом рассказали в американском посольстве.

Во время беседы Робин Даниган перечислила Маке Бочоришвили условия для улучшения двусторонних отношений.

"Сегодня посол встретилась с Макой Бочоришвили и ознакомила ее с главными приоритетами президента Трампа и госсекретаря США Рубио, а также теми шагами, которые может предпринять Грузия, чтобы показать серьезное отношение к улучшению отношений с США"

– американское диппредставительство

О каких именно шагах в данном случае идет речь, на данный момент не уточняется.