Власти Турции осудили призывы оппозиции к экономическому саботажу

В правительстве Турции осудили призывы оппозиции бойкотировать покупки. Там назвали такие действия попыткой подорвать экономику.

Турецкий министр торговли Омер Болат сообщил, что Кабмин страны осуждает призывы оппозиции к временному прекращению покупок в магазинах и общепите.

Глава ведомства назвал это попыткой "экономического саботажа". Он сказал, что бойкот угрожает экономической стабильности республики, пишет "Коммерсант".

Болат обратился к жителям Турции и настоятельно порекомендовал им совершать покупки каждый день, а также продолжать вести бизнес.

Руководитель ведомства подчеркнул, что оппозиция своими заявлениями пытается подорвать экономику. Он добавил, что сюда входят элементы недобросовестной торговли и конкуренции.

Народно-республиканская партия после ареста Экрема Имамоглу призвала бойкотировать товары и услуги компаний, которые предположительно связаны с действующими властями Турции.

Позднее оппозиционеры требовали от своих сторонников ограничить покупки в магазинах на сутки.