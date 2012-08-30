Вестник Кавказа

Власти Турции осудили призывы оппозиции к экономическому саботажу

Власти Турции осудили призывы оппозиции к экономическому саботажу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В правительстве Турции осудили призывы оппозиции бойкотировать покупки. Там назвали такие действия попыткой подорвать экономику.

Турецкий министр торговли Омер Болат сообщил, что Кабмин страны осуждает призывы оппозиции к временному прекращению покупок в магазинах и общепите.

Глава ведомства назвал это попыткой "экономического саботажа". Он сказал, что бойкот угрожает экономической стабильности республики, пишет "Коммерсант".

Болат обратился к жителям Турции и настоятельно порекомендовал им совершать покупки каждый день, а также продолжать вести бизнес.

Руководитель ведомства подчеркнул, что оппозиция своими заявлениями пытается подорвать экономику. Он добавил, что сюда входят элементы недобросовестной торговли и конкуренции.

Народно-республиканская партия после ареста Экрема Имамоглу призвала бойкотировать товары и услуги компаний, которые предположительно связаны с действующими властями Турции.

Позднее оппозиционеры требовали от своих сторонников ограничить покупки в магазинах на сутки.

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