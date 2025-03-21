Вестник Кавказа

Расследование призывов оппозиции к бойкоту бизнеса начали в Турции

Расследование призывов оппозиции к бойкоту бизнеса начали в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкие СМИ сообщают о начале расследования, касающегося призывов оппозиции бойкотировать бизнесменов, связанных с властями. Впервые эти призывы прозвучали в двадцатых числах марта.

Генпрокуратура Стамбула приступила к расследованию призывов оппозиции устроить бойкот предприятиям и компания, близким к турецким властям. Об пишут местные СМИ.

"Генпрокуратура Стамбула начала служебное расследование в отношении разжигающей рознь риторики, известной как призывы к бойкоту в СМИ и сосетях и направленной на то, чтобы помешать определенной части населения заниматься экономической деятельностью"

– газета Cumhuriyet

Издание также отмечает, что расследование начато в отношении граждан, занимающихся распространением этих идей.

Напомним, в районе двух недель назад был задержан действующий мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Через несколько дней после этого руководство оппозиционной Народно-республиканской партии призвало граждан бойкотировать компании и прессу, связанные или близкие к властям.

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