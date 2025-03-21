Расследование призывов оппозиции к бойкоту бизнеса начали в Турции

Генпрокуратура Стамбула приступила к расследованию призывов оппозиции устроить бойкот предприятиям и компания, близким к турецким властям. Об пишут местные СМИ.
"Генпрокуратура Стамбула начала служебное расследование в отношении разжигающей рознь риторики, известной как призывы к бойкоту в СМИ и сосетях и направленной на то, чтобы помешать определенной части населения заниматься экономической деятельностью"
– газета Cumhuriyet
Издание также отмечает, что расследование начато в отношении граждан, занимающихся распространением этих идей.
Напомним, в районе двух недель назад был задержан действующий мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Через несколько дней после этого руководство оппозиционной Народно-республиканской партии призвало граждан бойкотировать компании и прессу, связанные или близкие к властям.