Вестник Кавказа

Митинг оппозиции собрал более 2 млн человек в Турции – СМИ

Митинг оппозиции собрал более 2 млн человек в Турции – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На митинг в поддержку стамбульского мэра вышли несколько миллионов человек, сообщил лидер турецкой оппозиции. На этой акции был объявлен сбор подписей в поддержку проведения досрочных выборов главы государства.

В Стамбуле в акции в поддержку арестованного на прошлой неделе мэра города Экрема Имамоглу участвовали около 2,2 млн человек. Об этом сообщил 29 марта лидер оппозиции Озгюр Озель.

Комментируя данную информацию, в главном управлении безопасности Турции отметили, что она не соответствует действительности, поскольку территория, где состоялась акция, может вместить максимум 450 тыс человек. В управлении добавили, что митинг собрал всего 150 тыс человек.

Ранее сообщалось, что в ходе прошедшего накануне митинга был дал старт сбору подписей за проведение досрочных выборах президента в республике.

Напомним, стамбульский градоначальник был задержан в середине прошлой недели, после чего страну охватили акции протеста. Неделю назад его арестовали.

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