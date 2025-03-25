Вестник Кавказа

Новые пошлины Трампа привели к потере миллиардерами за сутки $208 млрд

Новые пошлины Трампа привели к потере миллиардерами за сутки $208 млрд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За сутки богатейшие люди мира лишились сотен миллиардов долларов на фоне объявления Вашингтоном новых пошлин. Наибольшие убытки терпят американские бизнесмены.

Новые пошлины, введенные американским лидером Дональдом Трампом ударили по богатейшим предпринимателям, их потери за сутки составили $208 млрд, передает Bloomberg.

Обвал на мировых рынках, связанный с объявлением новых пошлин, привел к тому что за 24 часа 500 богатейших людей на планете лишились совокупно $208 млрд. В среднем более 250 миллиардеров потеряли за сутки 3,3% состояния.

Сильнее всего удар на себе ощутили американские миллиардеры. Марк Цукерберг, глава признанной в РФ экстремистской корпорации Meta, потерял почти $18 млрд, Джефф Безос, основатель компании Amazon, на падении акций потерял $15,9 млрд, Илон Маск, глава Tesla, лишился $11 млрд за сутки.

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