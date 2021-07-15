Вестник Кавказа

Азербайджан нарастил экспорт в ненефтяном секторе

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала года Азербайджан увеличил экспорт в ненефтяном секторе. За первые два месяца Россия импортировала из Азербайджана товаров на сумму более $150 млн.

За первые два месяца текущего года Азербайджан на 6,6% нарастил экспорт в ненефтяном секторе, выручка составила $485 млн, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

С начала года были увеличены поставки продуктов питания на 12,3% - почти до $154 млн. Экспорт черных металлов и изделий вырос на 67%, сахара и кондитерских изделий – на 47%.

Что касается продаж алкогольных и безалкогольных напитков за рубеж, то они возросли на 10,2%, химической продукции – на 30%, чая – 21,3%, алюминия и изделий из него – примерно на 3%.

Лидером среди экспортировнных товаров из ненефтяного сектора Азербайджана стало золото, которого поставили в другие страны на $19 млн. Далее идут карбамид ($15 млн) и хлопок ($14,4 млн).

Россия в январе-феврале 2025 года импортировала товаров из Азербайджана на сумму $150,8 млн. При этом в феврале Россия приобрела азербайджанскую продукцию на $69,7 млн.

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