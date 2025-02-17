Глава МИД Турции сделает важные заявления в Брюсселе

Глава МИД Турции Хакан Фидан примет участие во встрече глав МИД стран-участниц НАТО в Брюсселе, где сделает важные заявления по ключевым вопросам безопасности региона.

Глава МИД Турции Хакан Фидан, который накануне прибыл с визитом в Париж, примет участие в двухдневной встрече министров иностранных дел стран-участниц НАТО в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, сообщили в турецком дипведомстве.

Встреча будет состоять из четырех сессий, первая из которых будет включать вопросы коллективной обороны, распределение обязанностей между союзниками, расходы на оборону и инфраструктуру оборонной промышленности стран НАТО. Она послужит поводом для первых коллективных консультаций между новой администрацией США и другими союзниками, участие в ней примут представители только 32 стран альянса, сообщили в МИД Турции, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Фидан выступит на этой сессии с важными заявлениями по ключевым вопросам безопасности, главным из которых станет вклад Турции в евроатлантическую безопасность с учетом ее сильной армии, военного потенциала и возможностей оборонной промышленности.

Также глава турецкого внешнеполитического ведомства доведет до коллег стратегическую позицию страны на юго-восточном фланге Альянса и ее роль в обеспечении будущего европейской безопасности.

Вторая сессия встречи будет посвящена обсуждению сотрудничества с партнерами НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Австралию, Южную Корею, Японию и Новую Зеландию – этот аспект в своем выступлении затронет и Фидан, который акцентирует внимание коллег на важности расширения сотрудничества между партнерами по региону для обеспечения его глобальной стабильности и безопасности.