Фидан начинает визит во Францию

Глава турецкого внешнеполитического ведомства прибывает сегодня во Францию. В рамках поездки он обсудит с местным коллегой ряд важных тем, касающихся двусторонних отношений и международной обстановки.

В среду, 2 апреля, в Париже состоится встреча глав МИД Турции и Франции. Об этом пишет турецкая пресса.

В ходе переговоров Хакан Фидан намерен поговорить с Жан-Ноэлем Барро о двусторонних отношениях, взаимодействии Турции с Евросоюзом, европейской безопасности, ситуациях на Украине, в секторе Газа и Сирии.

Ожидается, что турецкий министр сообщит о готовности Турции увеличить с Францией товарооборот и взаимные инвестиции.

Запланировано также обсуждение развития партнерства в различных сферах.

Кроме того, Фидан обратит внимание на важность взаимодействия в оборонпроме и необходимость отмены экспортных ограничений.

Помимо этого, стороны коснутся вопросов борьбы с терроризмом и необходимости единой позиции по противодействию террористическим угрозам.